Duvan Zapata ha parlato dopo il fischio finale di Torino-Milan: “Il Toro mi ha fatto sentire importante”

Al termine di Torino-Milan, Duvan Zapata ha parlato a DAZN. Queste le dichiarazioni del colombiano: “Una vittoria importante. E’ sempre bello tornare al gol. Noi siamo consapevoli della posizione in classifica in cui siamo quindi ci tenevamo a vincere questa partita davanti al nostro pubblico e al nostro stadio. Andremo a Bergamo per fare una grande partita. Sono molto grato al Torino dopo una brutta stagione scorsa che ho avuto. Ho avuto tanti infortuni, ho segnato solo due gol. Questa stagione è stata la svolta, mi hanno dato la possibilità di continuare a dimostrare le mie capacità – ha detto Zapata, che ha aggiunto – Siamo consapevoli della stagione che abbiamo fatto, vogliamo chiuderla nella maniera migliore. Io l’ho detto quando sono arrivato. La fiducia è stata uno dei motivi per accettare la proposta del Torino perché fin dall’inizio mi hanno fatto sentire importante. Parla sempre il campo. Oggi ci siamo trovati bene. Ci riposiamo e penseremo alla prossima partita”. Infine il pensiero di Zapata per l’Atalanta : “Mi dispiace per la sconfitta con la Juve. Auguro un in bocca al lupo per la finale di Europa League”