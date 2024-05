Stefano Pioli ha parlato dopo il fischio finale di Torino-Milan: “Toro più bravo sulle seconde palle”

Al termine di Torino-Milan, Stefano Pioli ha parlato a DAZN. Queste le dichiarazioni del tecnico del Milan: “Quando giochi con il Toro è una partita di duelli, di seconde palle. “Loro sono stati più bravi in queste situazioni. Uscire da un primo tempo in doppio svantaggio così… il Torino non aveva mai tirato in porta. Ci siamo fatti sorprendere su due traversoni. Dopo la partita è stata equilibrata, ma non siamo riusciti a riprenderla”.