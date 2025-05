Sintesi e commento / Primo tempo indegno della squadra granata che si scuote nella ripresa dopo i cambi di Vanoli

Dopo il ko contro il Napoli il Torino non riesce a tornare alla vittoria e contro il Venezia si deve accontentare dell’1-1. Nella ripresa qualche attimo di paura per un leggero malore avvertito da Vanoli, fortunatamente nulla di grave.

Torino-Venezia: il primo tempo

Sanabria punta centrale e Adams in panchina: è questa la mossa a sorpresa di Vanoli contro il Venezia. L’altra novità nella formazione iniziale è Ilic ma, in questo caso, si tratta di una scelta quasi obbligata visto che Linetty ha accusato un problema alla caviglia nella rifinitura.

Fin dalle prime battute il Venezia dimostra di avere molta più fame rispetto al Torino: al 7′ i veneti sono sfortunati quando con Yeboah colpiscono un palo, palla poi sbatte sulla schiena di Milinkovic-Savic e di nuovo sul palo. Gytkjaer rimette la palla in mezzo per Zerbin che segna ma, su segnalazione del Var, l’arbitro annulla per un fuorigioco del centravanti danese. Il Torino prova a rispondere con un colpo di testa di Casadei su cross di Biraghi che termina fuori di poco, poi al 20′ è ancora il Venezia a sfiorare il gol ma, stavolta, Milinkovic-Savic è bravo a dire no a Zerbin. Al 37′ il Venezia passa meritatamente in vantaggio: Kike Perez passa in mezzo a Maripan e Coco e poi batte Milinkovic-Savic sul suo palo. Il Torino non riesce a creare nulla e, dopo tre minuti di recupero, torna negli spogliatoi in svantaggio e tra i fischi dei tifosi.

Torino-Venezia: il secondo tempo

Nel secondo tempo il Torino rientra ih campo con tre giocatori diversi rispetto alla prima frazione: Adams, Dembelé e Perciun che hanno preso il posto di Sanabria, Walukiewicz (entrambi inguardabili) e Casadei. Al 5′ il Torino crea la prima vera palla gol della partita con il neoentrato Adams che con una girata improvvisa impegna Radu. Al 15′ è invece Vlasic, con una bella conclusione dal limite costringe il portiere avversaria a un’altra complicata parata. Tra un’occasione e l’altra il gioco è rimasto fermo per diversi minuti a causa di un infortunio occorso a Perez che ha ricevuto un calcio in testa, del tutto involontario, da parte di Ilic.

Nel secondo tempo si vede tutto un altro Torino rispetto alla prima frazione: alla mezz’ora Elmas si procura un calcio di rigore calciando il pallone sul braccio largo di Idzes. Un attimo prima della battuta di Vlasic, lo stadio si è fermato per qualche istante quando Vanoli è improvvisamente crollato a terra. Fortunatamente nulla di grave, il tecnico si è ripreso subito e Vlasic ha potuto calciare il rigore trovando la rete dell’1-1. Nell’ultimo quarto d’ora le due squadre si sono sbilanciate in avanti, entrambe alla ricerca del gol del 2-1: al 92′ Gytkjaer ha avuto la palla giusta, dopo un passaggio sbagliato da Milinkovic-Savic, ma Maripan è stato bravo a chiudere. Un minuto dopo è stato invece Adams a provarci con una girata terminata però alta sopra la traversa. Al 95′ è stato Elmas a provarci ma Radu ha deviato in angolo. Alla fine Torino-Venezia finisce 1-1.