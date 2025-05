Torino-Venezia, la diretta della partita di Serie A 2024/2025: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Torino contro Venezia. Paolo Vanoli contro Eusebio Di Francesco. Tutto pronto per la giornata numero 35 della Serie A. Il calcio d’inizio di Torino-Venezia è alle ore 20:45 allo Stadio Grande Olimpico Torino. La formazione granata è reduce dalla sconfitta sul campo del Napoli nell’ultimo turno di campionato e, alla vigilai della ricorrenza del 4 maggio, cerca di onorare al meglio il Grande Torino. Non sarà però una partita semplice perché la formazione veneta ha bisogno di punti per raggiungere la salvezza. Segui la diretta di Torino-Venezia su Toro.it.

Torino-Venezia: il prepartita

Ore 18:45 Mancano 2 ore al calcio d’inizio di Torino-Venezia. A breve in zona stadio sono attesi i pullman delle due squadre. Intanto i primi spettatori sono già presenti fuori dallo Stadio Olimpico Grande Torino e si preparano ad entrare. Per la sfida casalinga, Vanoli non potrà contare ancora una volta su Ricci e su Sosa, oltre che sui vari giocatori lugoédegenti.

Torino-Venezia: le probabili formazioni

Torino (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Maripan, Coco, Biraghi; Linetty, Casadei; Gineitis, Vlasic, Elmas; Adams. A disp. Paleari, Donnarumma, Masina, Pedersen, Dembelé, Ilic, Tameze, Dalla Vecchia, Perciun, Cacciamani, Karamoh, Sanabria. All. Vanoli

Venezia (3-5-2): Radu; Cande, Idzes, Marcandalli; Haps, Perez, Nicolussi Caviglia, Busio, Zerbin; Gytkjaer, Oristanio. A disp. Joronen, Stankovic, Schingtienne, Zampano, Carboni, Doumbia, Condé, Bjarkason, Ladisa, Sverko, Duncan, Maric, Yeboah, Fila. All. Di Francesco.

Torino-Venezia, dove vederla in tv e streaming

La partita Torino-Venezia sarà trasmessa in diretta su Dazn e Sky, la piattaforma digitale che ha acquisito i diritti televisivi per il triennio in corso. Per accedere al contenuto è ovviamente necessario un abbonamento, ed è poi possibile scaricare l’applicazione su smart tv, smartphone, tablet, pc e console da gaming.

Torino-Venezia, le formazioni ufficiali

In attesa delle formazioni ufficiali

Torino-Venezia: la diretta

