La probabile formazione dell’Udinese / L’ex obiettivo di mercato del Torino, Roberto Pereyra, sarà schierato titolare da Luca Gotti

Roberto Pereyra è stato a lungo un obiettivo di mercato del Torino, Walter Mazzarri avrebbe fatto carte false per poterlo allenare in granata (dopo che aveva già lavorato insieme all’argentino al Watford) ma un accordo per il suo trasferimento sotto la Mole non fu mai trovato. Ora Pereyra si appresta a calciare il prato dell’Olimpico Grande Torino ma da avversario: è infatti una delle principali pedine dell’Udinese e Luca Gotti non intende privarsi di lui per la trasferta di questa sera (calcio d’inizio alle ore 20.45).

Udinese con il 3-4-2-1

Pereyra agirà nel ruolo di trequartista di destra nel 3-4-2-1 disegnato dall’allenatore dei friulani (modulo speculare a quello che utilizzerà il Torino), al suo fianco ci sarà Deulofeu mentre il terminale offensivo sarà il portoghese Beto, vera e propria rivelazione di questo campionato. A difendere la porta dell’Udinese sarà l’unico giocatore italiano nell’undici titolare bianconero: Silvestri, portiere che Juric conosce bene avendolo avuto nel biennio al Verona.

La difesa a tre sarà composta da Becao (che in estate era stato cercato proprio dal Torino), Nuytinck e Samir. A centrocampo spazio a Molina e Udogie sulle fasce (quest’ultimo sostituirà l’assente Stryger Larsen) mentre in mezzo agiranno Arslan e Walace.

Probabile formazione dell’Udinese

Probabile formazione Udinese (3-4-2-1): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Arslan, Walace, Udogie; Pereyra, Deulofeu; Beto. A disp. Padelli, Carnelos, De Maio, Soppy, Perez, Zeegelaar, Jajalo, Samardzic, Nestorovski, Success, Forestieri, Pussetto. All. Gotti.

Squalificati: Makengo.

Indisponibili: Stryger Larsen