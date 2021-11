Il croato Pjaca può partire dal 1′, in difesa Buongiorno al posto dell’infortunato Rodriguez, Djidji in campo con la maschera protettiva

Qualche acciaccato, che comunque figurerà tra i convocati, e dei sicuri assenti come Rodriguez, Mandragora e Ansaldi che ancora non sono al meglio. Juric fa i conti con i problemi dovuti agli infortuni con le nazionali potendo comunque contare su chi come Pobega a La Spezia non c’era per squalifica. E così rientrerà in parte l’emergenza nella zona nevralgica del campo, anche se ancora una volta la formazione del tecnico non sarà la migliore possibile o comunque la scelta in qualche caso sarà d’obbligo. Potrebbe essere Pjaca sulla trequarti a partire finalmente dall’inizio mentre si rinnoverà il ballottaggio tra Belotti e Sanabria.

Belotti favorito su Sanabria

Partendo proprio dal reparto avanzato, certamente il Gallo non è nel suo momento migliore ma anche il paraguaiano per motivi fisici non si è allenato benissimo. Motivo per cui il capitano del Toro è favorito sul compagno e così la staffetta solita potrebbe vedere partire Belotti, che ad un certo punto lascerà il posto a Sanabria. Possibilità per Pjaca dall’inizio, probabilmente con Linetty, visto che Dennis Praet non è al meglio e Brekalo è nella fase di recupero dopo aver giocato con la propria Nazionale una ventina di minuti.

Torino, Djidji in difesa

Davanti a Milinkovic-Savic ci saranno Djidji (che giocherà con una maschera protettiva), Bremer e Buongiorno, già titolare tre volte nelle ultime quattro e contro l’Udinese schierato al posto di Rodriguez, infortunato. Sulle fasce da una parte Singo dall’altra Aina, mentre con Pobega ci sarà Lukic.

Provabile formazione Torino contro l’Udinese

Ecco l’undici probabile:

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Buongiorno; Singo, Pobega, Lukic, Aina; Linetty, Pjaca; Belotti. A disp. Berisha, Gemello, Izzo, Zima, Vojvoda, Rincon, Baselli, Warming, Brekalo, Praet, Sanabria. All. Juric.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Rodriguez, Ansaldi, Mandragora, Edera