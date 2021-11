I calciatori chiamati da Juric e Gotti in vista della sfida del Grande Torino: i convocati di Torino-Udinese

Qualche acciaccato di ritorno dalla Nazionale, altri che invece nonostante il lavoro al Fila non recupereranno. Juric e Gotti studiano le mosse per annullarsi facendo i conti anche con le assenze. Tra i convocati dell’Udinese non figura lo squalificato Makengo ed è assente anche Stryger Larsen. Ecco a seguire l’elenco completo.

Torino-Udinese, i convocati di Gotti

Tra i 23 convocati ci Gotti non c’è nemmeno Styger Larsen, al centro di un caso dato che il calciatore continua a rifiutare il rinnovo. Dall’ambiente friulano sembra che dietro al problema muscolare che ieri ha impedito al bianconero di allenarsi ci sarebbe qualcosa legato proprio al contratto. Ecco l’elenco.

PORTIERI – Silvestri, Padelli, Carnelos

DIFENSORI – Perez, Samir, Zeegelaar, Molina, Nuytinck, Becao, De Maio, Soppy

CENTROCAMPISTI – Arslan, Jajalo, Walace, Udogie, Samardzic, Pereyra

ATTACCANTI – Success, Beto, Deulofeu, Pussetto, Nestorovski, Forestieri

Torino-Udinese, i convocati di Juric

In attesa di comunicazione