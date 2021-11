Le formazioni ufficiali di Torino-Udinese, posticipo della 13^ giornata di Serie A 2021/2022: ecco le scelte di Juric e Gotti

Ivan Juric sorprende tutti. E in attacco manda in campo sia Dennis Praet e Josip Brekalo. Ma non solo: nelle formazioni ufficiali c’è la sorpresa Vojvoda, che gioca sulla destra al posto di Singo. Restano in panchina, dunque, sia Linetty che Pjaca, che alla vigilia sembravano favoriti per un posto sulla trequarti. Con il perdurare dell’assenza di Mandragora, a centrocampo è Pobega ad affiancare Lukic. In difesa, gioca Djidji (munito di maschera post-operazione per frattura delle ossa nasali) ma manca Rodriguez: sarà Buongiorno, allora, ad affiancare Bremer.

Torino-Udinese: le formazioni ufficiali

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Buongiorno; Vojvoda, Lukic, Pobega, Aina; Praet, Brekalo; Belotti. A disp. Berisha, Gemello, Izzo, Zima, Singo, Rincon, Baselli, Kone, Warming, Linetty, Pjaca, Sanabria. All. Juric.

Udinese (3-4-2-1): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Walace, Pereyra, Udogie; Pussetto, Deulofeu; Beto. A disp. Padelli, Carnelos, De Maio, Soppy, Perez, Zeegelaar, Jajalo, Arslan, Samardzic, Nestorovski, Success, Forestieri. All. Gotti.