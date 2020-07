Verdi: “Ho reso al di sotto delle aspettative. Il prossimo anno servono due marce in più”

Le parole dell’attaccante del Torino Simone Verdi dopo il pareggio per 1-1 contro la Spal: “Credo che sia stato il mio più bel gol in Serie A”

Ha siglato il gol del momentaneo vantaggio trascinando il Toro verso la salvezza: Simone Verdi è indubbiamente il protagonista di Spal-Torino e commenta così il pareggio che vale la permanenza del Toro in Serie A: “Credo sia stato uno dei miei gol più belli in Serie A, se non il più bello: ho indovinato una bella parabola. La soddisfazione è però solo a metà perchè tutti noi ci tenevamo a portare a casa i tre punti, nonostante fossimo consapevoli che per ottenere la salvezza ne bastasse uno. Cosa ci siamo detti a fine partita? Poco o nulla. Tutti noi sappiamo quale sia il potenziale di questa squadra. Ovviamente è fondamentale aver mantenuto la categoria ma siamo consapevoli che si possa e si debba fare molto di più. L’anno prossimo dovremo ripartire non con una, ma almeno con due marce in più. Loro arrivavano da una brutta sconfitta contro la Roma e sapevamo che non avrebbero voluto fare brutta figura: così è stato, hanno disputato una buona gara”.

Verdi: “Il lockdown mi aiutato a recuperare energie mentali”

L’attaccante del Torino ha poi fatto un bilancio personale della stagione: “Nella prima parte di stagione ho reso molto al di sotto delle aspettative di tutti, comprese le mie. Nella seconda sono stato un altro tipo di giocatore: il lockdown mi ha aiutato a recuperare energie mentali preziose. Però posso e devo fare meglio: io per primo so quanta fiducia hanno in me Società, allenatore e compagni”.

“Giocare ogni tre giorni? A me sinceramente piace. Funziona così anche nel basket NBA. Non è semplice dal punto di vista atletico, ma il fatto di preparare subito la partita successiva senza dover aspettare una settimana è stimolante. Ora ci attendono le ultime due sfide contro Roma e Bologna: l’obiettivo minimo lo abbiamo raggiunto, ora vogliamo ottenere più punti possibili per superare qualche squadra che ci precede”.