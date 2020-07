Le pagelle di Spal-Torino: Verdi costruisce, Meité distrugge - Toro.it

Come a Firenze, anche a Ferrara Meité perde palla e permette agli avversari di segnare. Stecca anche Belotti: le pagelle di Spal-Torino

SIRIGU 6: partita da spettatore o quasi per il portiere del Torino. La Spal non tira praticamente mai in porta salvo che nell’occasione del gol di D’Alessandro dove non poteva però fare nulla.

IZZO 6: torna in campo dopo essere stato costretto a saltare le ultime due partite a causa di un lieve infortunio. Prestazione positiva da parte del numero 5 granata.

NKOULOU 6: si francobolla a Petagna, lo marca a uomo seguendolo in tutte le zone del campo, riuscendo anche a recuperare un pallone nella metà campo offensiva dando vita a un pericoloso contropiede. Rischia il fallo da rigore su D’Alessandro.

BREMER 6,5: altra buona prestazione da parte del difensore brasiliano che dimostra ancora una volta di essere uno dei calciatori del Torino più in forma di questa seconda parte del campionato.