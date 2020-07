Longo: "Felice per la salvezza. Adesso la società valuti il mio lavoro" - Toro.it

Le parole di Moreno Longo in conferenza stampa dopo il pareggio per 1-1 contro la Spal e la salvezza aritmetica del suo Torino

E’ un Longo soddisfatto per la salvezza, quello che interviene dopo Spal-Torino ma che non nasconde un po’ di rammarico per la vittoria sfumata: “Il rammarico c’è sempre quando non vinci. Oggi volevamo vincerla a prescindere che sapevamo sarebbe bastato un punto. Nonostante tutte le occasioni che abbiamo creato dovevamo chiuderla prima e non dare alla Spal la possibilità di rientrare in partita e abbiamo fatto 10 minuti finali dove abbiamo sbagliato la lettura in almeno un paio di circostanze. La salvezza? E’ stata una situazione difficile da spiegare. Far capire a chi non è dell’ambiente che portare alla salvezza una squadra che non è stata creata per questo è davvero difficile. Siamo riusciti a fare un lavoro importante a livello mentale per portare la squadra ad essere capace di soffrire, di stare in partita, di avere capacità di resilienza, di saper superare momenti di difficoltà. Siamo stati bravi e faccio i complimenti ai ragazzi e al mio staff: è stato un difficile obiettivo e per nulla scontato. Ci sono un sacco di squadre costruite per l’Europa che poi sono retrocesse, non ultima l’Espaniol che dopo i preliminari di Europa League sono retrocessi. Noi abbiamo avuto momenti bui ma era fondamentale raggiungere questo obiettivo e l’abbiamo raggiunto”.

Longo: “Mi aspetto che venga valutato il mio lavoro”

Su Verdi: “E’ un grande calciatore a livello qualitativo: è un calciatore di estrema qualità dal punto di vista tecnico, calcia con entrambi i piedi, ha qualità importanti. Deve trovare la situazione mentale giusta per lui: deve sapersi sbloccare, deve saper approcciare alle partite con meno ansia, meno timore, meno fisime mentali perchè ha tutto per far bene. Deve lavorare sulla sua testa perchè quando è libero e in fiducia può fare qualsiasi cosa”.

E infine sul suo futuro: “Quello che mi aspetto è che venga valutato il mio lavoro come è giusto che sia dalla società e poi che la società decida. Se ci fosse anche l’idea Longo è giusto che Longo metta sul piatto le sue idee perchè conosce il gruppo, l’ambiente da tanto tempo e sotto questo aspetto ci dovrebbe essere un confronto. Poi in base al confronto si valuterà. Se la società deciderà diversamente ne prenderò atto ma sono felice di aver dato tutto me stesso per raggiungere questo obiettivo e di aver raggiunto la salvezza. La Rosa? Il Toro è una squadra importante che ha una storia incredibile, una squadra che deve essere ambita dai giocatori. Chiunque vestirà la maglia del Torino l’anno prossimo la deve volere a tutti i costi a prescindere da qualsiasi altra richiesta o proposta. Il Torino va scelto e non preso così, tanto perchè arriva”.