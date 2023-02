I felsinei scavalcano la squadra di Juric, oggi può farlo la Juve: ma vincendo i granata staccherebbero l’Udinese

Il Bologna ha lanciato la sfida, battendo la Sampdoria e superando in classifica il Torino. Ora ci sono i felsinei al settimo posto, quello che – Coppa Italia permettendo – darà l’Europa. L’ultimo posto utile per il pass continentale al momento è in mano alla squadra di Thiago Motta, che viaggia con due punti di vantaggio sull’Udinese e aspetta ora che il Toro risponda. La squadra di Juric ha l’occasione di riprendersi quella posizione lunedì sera battendo la Cremonese, ma intanto oggi sarà spettatrice interessata di altri due match, sapendo comunque di avere l’occasione di tornare davanti.

La Juve in campo a La Spezia

Alle 18 a La Spezia la Juventus farà visita alla squadra ligure che ha esonerato Gotti e che aspetta il nuovo allenatore. Una vittoria dei bianconeri significherebbe momentaneo sorpasso anche della squadra di Allegri, che andrebbe a raggiungere proprio il Bologna a quota 32. Prima, alle 15, toccherà all’Empoli provare l’aggancio al Toro: i toscani saranno impegnati nel derby contro la Fiorentina all’Artemio Franchi.

Match ed incastri che rendono la gara tra i granata e la Cremonese di domani sera ancora più importante: se alla vigilia di questa giornata il Toro era settimo ma a braccetto con l’Udinese, una vittoria garantirebbe il settimo posto in solitaria, pur con un vantaggio minimo rispetto alle altre inseguitrici.