Il primo gol di Nikola Vlasic con la maglia del Torino fu proprio nella partita di andata contro la Cremonese

Il Mondiale invernale, come si temeva, ha riconsegnato ai vari club una serie di giocatori che appaiono ancora distanti dalla condizione che avevano prima che il campionato si interrompesse. In casa Torino l’esempio più lampante di ciò è dato da Nikola Vlasic: quello che stiamo vedendo in questa prima parte di 2023 è un giocatore ben diverso da quello apprezzato fino a metà novembre, gli manca quella brillantezza necessaria nella trequarti campo avversaria per fare la differenza con un gol o un assist. ll fantasista croato al Filadelfia sta lavorando duramente per ritrovare la migliore condizione e questi dieci giorni di pausa dalla partita contro il Milan in poi possono avergli giovato. O almeno questo è quello che si augura Ivan Juric.

Vlasic: il gol manca da metà novembre

Contro la Cremonese, all’andata, Vlasic mise a segno il suo primo gol da giocatore del Torino (in maniera anche un po’ fortunosa) sbloccando il risultato. Poi si ripetè anche nelle due partite successive, contro l’Atalanta e soprattutto contro il Lecce (il suo gol ai pugliesi valse tre punti) ma sopratutto inanellò una serie di ottime prestazione. Ora sulla strada del Torino c’è di nuovo la Cremonese e per Vlasic può essere la partita che segna un nuovo inizio, quella per mettere un punto alla parentesi non convincente di questa prima parte di anno. I grigiorossi hanno anche la peggior difesa del campionato e la partita di domani sera può quindi essere l’occasione giusta per il trequartista per interrompere un digiuno che dura ormai dallo scorso 9 novembre, da quel 2-0 contro la Sampdoria sigillato proprio da un gol del numero 16.