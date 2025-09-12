Dal palco del Festival della Comunicazione di Camogli, Cairo è tornato a parlare di Torino tra contestazioni e altro
Un giovedì intenso per Urbano Cairo, che ha prima presenziato alla presentazione del Festival di Trento della Gazzetta, ed è poi salito sul palco del Festival della Comunicazione di Camogli. Qui, insieme ad Aldo Grasso, il presidente del Torino ha parlato a lungo della propria gestione del club, scherzando anche sulle possibilità di vendita.
Le parole di Cairo
Cairo ha esordito dichiarando: “Vent’anni possono bastare, però è chiaro che devo trovare qualcuno che sia affidabile e che abbia a cuore il Toro, e che ci voglia investire anche più di me. Uno investe per quelle che sono le proprie possibilità, io ho visto presidenti che hanno investito centinaia di milioni magari per non andare neanche in Champions League. Io ho investito meno soldi, ho messo tantissimo impegno e determinazione, l’acquisto l’ho fatto quando il Toro era fallito. L’ho trovato in brutte condizioni, quando l’ho preso in quel momento c’erano 9 giocatori e 5 giovani. Quell’anno lì, con l’appoggio straordinario del pubblico siamo riusciti ad andare in Serie A. Da lì poi abbiamo fatto cose buone e meno buone, ma tutti sbagliano.
Poi, sul tema contestazioni: “Io rispetto i tifosi e le contestazioni, secondo me quello che non funziona delle contestazioni durante una partita è il fatto che la tua squadra non la sostieni. Se tu continui a dire “Cairo vattene” non sostieni la squadra. Per me quella cosa lì è diventata quasi un acufene, mi sono abituato”.
E infine, il presidente granata ha scherzato sulla cessione del Torino parlando di politica: “A me la politica da ragazzino piaceva moltissimo, sia italiana che americana, quindi è sicuramente una cosa che mi interessa e alla quale sono molto vicino. Il tema vero è che per una persona come me che fa l’imprenditore, che ha un’azienda articolata con tante attività diverse, dalla televisione alla carta stampata, al Giro d’Italia, al calcio – ma adesso devo vendere, per cui non lo considero -, sicuramente è abbastanza difficile. Ma mai dire mai“.
La cosa spaventosamente assurda è che un presidente calpesti la Storia della propria società,dichiarando che prima di lui in fondo eravamo messi peggio, balla colossale..che in fondo, c’era solo il Grande Torino e lo scudetto del 76,poi il nulla..certo, per chi non conosce la Storia probabilmente è così, per chi… Leggi il resto »
Trappola per commercialisti e psicolabili….
Trappola per tordi, dunque! Cioe’ quei commercialisti che non hanno ancora capito che i bilanci in pareggio non sono fini a se stessi, ma servono a evitare di finire come la lazio di lotrito, che non puo’ piu’ comprare il Casadei di turno neanche pagandolo oro zecchino!
Attenzione attenzione…
Azzeccassi una volta un termine di paragone! La Lazio di lotrito che non può più comprare il Casadei di turno (e viste le prestazioni, buon per loro…) nelle ultime 7 stagioni è andata 6 volte in Europa…e l’unica volta in cui non si è qualificata era guidata da quell’allenatore che… Leggi il resto »
Se la lazio di lotrito avesse sede a Torino anziche’ a Roma, sarebbe gia’ in serie B da anni, anziche’ aver goduto del privilegio di spalmare i debiti pregressi con il fisco su decenni di bilancio (privilegio del quale le loro partecipazioni alle coppe europee sono, per ora, conseguenza). Quanto… Leggi il resto »
Eh bhe l’acquisto di Casadei ha fatto davvero la differenza finora. 15 milioni se non ricordo male. Ehhh ma lo hanno fregato a Lotito, vero scimmio??? Quindi la cairese avendo potuto fare mercato finirà sicuramente davanti alla lazio no? Vediamo dove saranno la Lazio e la cairese a fine stagione.… Leggi il resto »
Hai risposto con il multinick sbagliato. Io stavo parlando con il tordo danese, non con quello giapu.
Caro cairo, se l’acufene non ti dà fastidio, la contestazione dovrebbe diventare come le emorroidi. Magari te ne accorgi.
Ma anche no… PREPARAZIONE H!