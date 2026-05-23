Il presidente granata presente alla tredicesima tappa del giro d’Italia da Alessandria a Verbania
Nella giornata di ieri è andata in scena la 13ª tappa del Giro d’Italia: 189 chilometri da Alessandria a Verbania, vinti dall’italiano Alberto Bettiol, che ha tagliato il traguardo in solitaria con 30 secondi di vantaggio sul norvegese Andreas Leknessund, conquistando così la terza vittoria italiana in questa edizione della corsa.
Alla tappa di ieri era presente anche Urbano Cairo che, come già accaduto in passato, ha condiviso una storia sul proprio profilo Instagram che lo vede a bordo di un’auto scoperta mentre saluta il pubblico all’altezza di Quattordio, comune piemontese in provincia di Alessandria, terra d’origine della sua famiglia.