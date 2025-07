Attaccante classe 2004, originario del Brasile e in forza allo Shakhtar, Eguinaldo è nel mirino dei granata

Classe 20404, originario del Brasile. Eguinaldo è uno dei profili che il Torino sta monitorando con attenzione in vista della prossima stagione. Il giovane esterno d’attacco si è messo in evidenza nell’ultima annata con la maglia dello Shakhtar, club della Prem”jer-liha ucraina, attirando l’interesse di diversi osservatori europei, tra cui anche quelli della dirigenza granata. In passato ha militato anche nel Vasco da Gama, dove ha mostrato il suo potenziale in chiave offensiva, guadagnandosi la fiducia del settore tecnico e una progressiva crescita in termini di rendimento e maturità calcistica.

Eguinaldo, la carriera

Eguinaldo ha mosso i primi passi della sua carriera professionistica con l’Artsul, debuttando nel 2021 tra i grandi nel Campeonato Carioca Serie A2 e nella Copa Rio. Le sue prestazioni non sono passate inosservate e, nell’ottobre dello stesso anno, è stato ceduto in prestito al Vasco da Gama, dove si è messo in evidenza con le selezioni Under-17 e Under-20 del club carioca. Il grande salto è arrivato nel luglio 2022: il 20 luglio ha esordito in prima squadra in Serie B, e appena nove giorni dopo ha segnato il suo primo gol da professionista, contribuendo alla vittoria per 4-0 contro il CRB.

Le sue qualità hanno convinto il Vasco a puntare su di lui in maniera decisiva: nell’agosto 2022 è stato acquistato a titolo definitivo e ha firmato un contratto fino al 2027. La sua avventura in Brasile, però, si è conclusa nel 2023, momento in cui è ufficialmente passato allo Shakhtar, club ucraino con il quale ha sottoscritto un accordo quinquennale. Parallelamente alla crescita nei club, Eguinaldo ha vestito anche la maglia della nazionale brasiliana Under-20, confermando il suo status di giovane talento emergente.

Il rendimento stagionale

Con 36 presenze, 6 gol e 8 assist all’attivo con la maglia dello Shakhtar, l’esterno d’attacco brasiliano si conferma come uno dei talenti più interessanti attualmente presenti nel club ucraino. La sua stagione è stata caratterizzata da continuità di rendimento, giocate decisive e una crescita costante sotto il profilo tattico e tecnico.