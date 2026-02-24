Il nuovo tecnico granata ritrova al Torino alcuni dei giocatori che aveva allenato a Empoli la scorsa stagione

Roberto D’Aversa è diventato da poco allenatore del Torino e seppur il suo curriculum non infiammi la piazza (dato la sua ultime retrocessione con l’Empoli), il tecnico ritroverà in granata alcuni dei giocatori allenati all’Empoli durante la stagione 2024/2025. I giocatori in questione sono ben 4: Tino Anjorin, Ardian Ismajli, Luca Marianucci.

Marianucci sottotono: D’Aversa dovrà recuperarlo per risollevare il Torino

Oltre alla delicata missione di mettere in salvo il Torino da una fallimentare retrocessione in serie B, l’obiettivo di D’Aversa è anche quello di recuperare i giocatori già allenati in passato che, per diverse ragioni, non stanno rendendo secondo le aspettative. Uno fra tutti Luca Marianucci, difensore centrale arrivato in prestito secco dal Napoli che non sta convincendo (l’ultima partita è stato addirittura escluso a favore di Ebosse). Il 35 granata ha vissuto la sua migliore stagione proprio sotto la guida di D’Aversa, il quale, ha messo in risalto e le sue qualità, prontamente captate dal Napoli che lo ha acquistato al termine della stagione. Il talento 2004 ritrova l’allenatore che ha creduto in lui e che ha tirato fuori la sua migliore versione, Il Toro punta su di lui nel finale di stagione.

Da Ismajli ad Anjorin: i problemi fisici li perseguitano

Tra i giocatori che sono stati già allenati da D’Aversa presenziano il centrale albanese e l’ex Chelsea, l’ultimo dei quali ha attirato l’attenzione di diverse squadre proprio dopo quella stagione, (contrassegnata anche da diversi infortuni) condita da 2 gol e 3 assist. Ismajli, alla quarta stagione all’Empoli, ha vissuto la sua migliore annata, nonostante i tanti guai fisici, in termini di prestazioni catturando l’interesse di diverse big prima di approdare al Toro. La sua dedizione al lavoro e la voglia di non arrendersi mai sono stati anche due aspetti che hanno colpito il tecnico D’Aversa, proprio come ha rimarcato nel corso della sua presentazione: “Ismajli ha fatto la sua miglior stagione lo scorso anno, ha giocato con la mano fratturata per due settimane, è un guerriero“. Dunque, il nuovo tecnico sembra essere stato in grado di tirare fuori il meglio da ognuno di questi giocatori e l’ambiente granata è nelle sua mani.