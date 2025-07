Duvan Zapata è pronto a tornare: si allena ormai anche col pallone, il tifo gli ha dato un’ulteriore carica

Duvan Zapata è pronto a tornare in campo. Il capitano granata era presente all’allenamento a porte aperte organizzato di ieri al Filadelfia. Nella prima parte dell’allenamento sul campo principale non c’era il capitano. L’attaccante, infatti, ha svolto un lavoro differenziato sul campo secondario. Il colombiano ha calciato e ha corso con fluidità, dunque arrivano segnali positivi: il rientro in campo è sempre più vicino, dopo mesi di lavoro per rientrare al meglio nella nuova stagione.

L’ovazione per il capitano

Il popolo granata ha accolto con entusiasmo l’ingresso sul campo principale di Duvan Zapata. Quando l’attaccante si è aggregato ai compagni, i tifosi hanno applaudito e fatto cori per il beniamino granata. Zapata, reduce dal lungo infortunio al crociato, non ha mai fatto mancare il sostegno alla squadra.

Il capitano è più volte sceso negli spogliatoi per incitare il gruppo. La leadership del sudamericano è uno degli elementi da cui vorrà ripartire Marco Baroni. Il ritorno di Zapata è sicuramente una lieta notizia per il futuro del Torino. L’obiettivo è migliorare il deludente risultato della scorsa stagione e, per farlo, servirà il massimo impegno da parte di tutti.

Dall’infortunio al ritorno in campo

Nell’ottobre del 2024, Zapata ha subito uno dei peggiori infortuni che potessero capitare: la lesione del legamento crociato. Il dolore è stato fisico e psicologico, i tempi di recupero sono stati lunghissimi e ora il colombiano vede la luce in fondo al tunnel.

Sono passati 9 mesi dalla sfortunata notte di San Siro contro l’Inter, ora Zapata è pronto a tornare a guidare l’attacco del Torino. Ché Adams ha sostituto l’ex Atalanta, il cui reintegro in squadra potrebbe essere l’X Factor della stagione del Toro.