Dopo la nota della Juventus e il comunicato della Questura, arriva la risposta del Torino: “Ogni acquirente è stato informato”

Continua a tenere banco il “caso” biglietti, con la comunicazione del Torino sulla necessità di non entrare allo stadio con sciarpe e maglie bianconere nei settori granata e con la nota successiva della Juventus, oltre a quella della Questura. Ora ecco la nuova nota del Torino: “I biglietti per i settori Distinti, Curva Maratona e Curva Primavera sono stati venduti espressamente ai tifosi granata. Ogni acquirente è stato infatti informato, in ogni fase del processo di acquisto, in modo chiaro ed esplicito che i settori erano riservati ai tifosi del Toro.

In queste ore la tifoseria del Toro si sta organizzando per vestire coreograficamente il settore, invitando tutti a indossare una maglia granata: una manifestazione collettiva di passione e appartenenza. La nostra comunicazione agli acquirenti di biglietti intendeva rimarcare questo aspetto e si concludeva con un sincero ringraziamento per la collaborazione in un match così particolare.

Il calcio deve essere una festa: di emozioni, di rivalità sana, di rispetto reciproco dentro e fuori dal campo. Questo è fuori discussione. Torino FC condivide quindi l’augurio che questa partita sia un grande spettacolo sia in campo sia sugli spalti“.