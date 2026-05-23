La nota ufficiale della Juve in risposta al Toro: “Disposizioni non supportate da indicazioni delle autorità competenti”

Si accende già alla vigilia il Derby della Mole. Negli ultimi minuti, sul sito ufficiale della Juventus è stata pubblicata una nota in risposta alla comunicazione diffusa dal Torino – sia attraverso il proprio sito sia tramite e-mail inviate ai tifosi che hanno acquistato i biglietti nei settori Distinti e Primavera – relativa al divieto di indossare sciarpe, maglie o altri indumenti riconducibili ai colori della squadra ospite per motivi di sicurezza.

Di seguito il comunicato diffuso dalla Juventus: “Juventus Football Club esprime forte perplessità in merito alla comunicazione diffusa da Torino FC relativamente alle modalità di accesso al settore Distinti in occasione della prossima gara. Pur comprendendo e condividendo la priorità assoluta della sicurezza all’interno degli impianti sportivi, Juventus rileva come tali disposizioni non risultino supportate da indicazioni ricevute dal Club da parte delle autorità competenti.

Il calcio, e in particolare una partita dal forte valore simbolico e territoriale come il derby, deve rappresentare un momento di confronto sportivo aperto, nel quale ogni tifoso possa vivere la propria passione nel rispetto delle regole e degli altri. Juventus confida pertanto che, anche attraverso il dialogo istituzionale con le autorità preposte, si possa garantire un equilibrio tra esigenze di ordine pubblico e diritto dei tifosi a partecipare all’evento sportivo in modo libero e responsabile.

Il Club ribadisce il proprio impegno costante nella promozione di valori di rispetto, inclusione e correttezza, dentro e fuori dal campo.”