Qualche ora fa la Juventus aveva espresso perplessità in merito alla comunicazione del Torino: ora arriva la risposta della Questura

Prima la risposta della Juventus, poi l’intervento con una nota della Questura. Parliamo della questione relativa all’accesso nel settore dei Distinti: il Torino, con una e-mail (oltre alle comunicazioni già date in precedenza sul proprio sito) aveva così comunicato ai titolari di biglietto in quel settore: «Per evidenti ragioni di sicurezza e per evitare tensioni, non sarà consentito l’accesso nei Distinti a chi indossa maglie, sciarpe o altri simboli della squadra ospite». La Juventus, questa mattina, si era detta perplessa per tale comunicazione, non essendoci disposizioni da parte delle autorità in tal senso.

La nota della Questura

Dopo una riunione questo pomeriggio, ecco le conclusioni della Questura: «In merito alla comunicazione diffusa dal Torino F.C. relativa alla modalità di accesso al settore Distinti in occasione della prossima gara, la Questura di Torino precisa che nell’ambito delle riunioni di GOS eseguite e in quella tecnica odierna sono state ben delineate e ribadite le disposizioni in relazione allo svolgimento della gara.

Si precisa che l’accesso nei settori è regolamentato dalle norme di legge e pertanto rimane invariato, in quanto non è stato individuato alcun motivo di ordine e sicurezza pubblica tale da vietare l’accesso con sciarpe, maglie e cappellini della squadra ospite.Tanto è stato ribadito nel corso di un incontro di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica indetto nel pomeriggio dal Sig. Prefetto e allargato alle due società interessate».