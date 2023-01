L’agente di Brekalo, soddisfatto del suo arrivo alla Fiorentina, accusa il Toro di non aver riscattato il giocatore

A volte ritornano, ed è questo il caso di Josip Brekalo e la Serie A, con il giocatore che nei giorni scorsi è diventato un nuovo attaccante della Fiorentina. Il suo agente, Andy Bara, ha rilasciato una lunga intervista al portale sportivo Sportske. Oltre a essersi dimostrato molto soddisfatto dell’arrivo del croato a Firenze, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Quest’estate il Wolfsburg era convinto che il Torino avrebbe acquistato Josip, e quelle trattative sono durate a lungo, ma il Torino non era pronto a pagare quanto chiesto dal Wolfsburg”. Ma non è andata proprio così.

Un’altra storia

Infatti, il Torino non ha riscattato Brekalo perchè lui aveva chiesto di essere ceduto. Dopo la buona stagione in granata, voleva la Champions (invece sono arrivate le panchine al Wolfsburg), quindi non avrebbe avuto senso riscattarlo a 15 milioni per poi venderlo a non si sa quale prezzo. La società ha così deciso di non riscattarlo, e i tifosi non hanno gradito il comportamento del giocatore.