La lite tra allenatore e Vagnati per il futuro di Lukic spinge il Torino a considerare ogni aspetto prima di procedere

È solo l’ultimo dei motivi che ha scatenato la rabbia di Juric (sfociata nella lite bis con Vagnati) nei confronti della dirigenza granata. Il caso Lukic ha già investito il Toro lo scorso agosto e continua, seppur in modo diverso, a condizionare le vicende di casa granata. L’offerta del Fulham per il centrocampista serbo ha fatto più che tentennare il club: del resto è ben noto quanto sia ancora difficile per le due parti trovare un accordo per il rinnovo del contratto, in scadenza nel 2024, fra un anno e mezzo. Quanto accaduto per esempio con Belotti spinge il dt alla prudenza, che in questo caso si traduce con la volontà di trattare con gli inglesi, per evitare l’ennesimo parametro zero se il giocatore il prossimo anno dovesse cominciare una nuova stagione senza il rinnovo.

Juric e il no alla partenza di Lukic

Lukic ha manifestato già l’intenzione di andare altrove ma la fermezza di Juric, che dopo il pareggio di Empoli avrebbe discusso proprio per via del serbo con Vagnati, è da leggersi con la volontà di non ritrovarsi con una squadra più debole, anziché rinforzata. Ed è questo che ha spinto nelle ultime ore il Toro ad alcune riflessioni, per capire quanto possa essere fattibile dire no al Fulham senza rischiare che questo si trasformi in un clamoroso autogol fra qualche mese.

I 12 milioni messi sul piatto dagli inglesi avrebbero andrebbero seppur in minima parte a pareggiare quei milioni che invece il Toro ha scelto di investire su Ilic. Da una parte una doppia operazione che spesso è quasi normale, un’uscita per un’entrata, dall’altra l’intenzione di Juric di non perdere un giocatore così importante per il suo centrocampo in un momento delicato della stagione, con un quarto di Coppa da giocare e un campionato da chiudere al meglio. Il Toro riflette ma il tempo è tiranno: meno di 48 ore al gong.