Il caso Lukic ha riacceso la tensione tra allenatore e direttore tecnico, dopo la partita contro l’Empoli un nuovo litigio tra i due

E’ parso da subito strano che dopo la partita contro l’Empoli, una gara in cui il Torino nel finale è riuscito a recuperare due gol di svantaggio e ha rischiato anche di vincere, Ivan Juric non sia sia presentato né davanti alle telecamera di Dazn, né in sala stampa, mandando il suo vice Matteo Paro. “Aveva bisogno di un momento per sé, era un po’ provato, un po’ stanco” ha spiegato l’allenatore in seconda. Anche un po’ arrabbiato, si potrebbe aggiungere: al termine della partita, infatti, l’allenatore è stato protagonista di una nuova lite con il dt Davide Vagnati.

Juric-Vagnati: la lite a Empoli

Al Castellani non è andato in scena il secondo tempo (o il secondo round) di quanto accaduto in estate in Austria ma i toni si sono accesi. Al termine della partita, come riporta La Stampa, Juric è rimasto a lungo a parlare in campo con un suo collaboratore, poi al momento di rientrare negli spogliatoi avrebbe alzato la voce con Vagnati. Il motivo che ha scatenato questo nuovo litigio è la trattativa per la cessione di Sasa Lukic al Fulham: Juric non vorrebbe perdere il centrocampista serbo a stagione in corso, anche perché è da quest’estate che si lamenta (a ragione) delle carenze dell’organico dal punto di vista numerico (“Servono due giocatori per completare numericamente la rosa” ha più volta ribadito). Ora che con Ivan Ilic può finalmente contare su un rinforzo a centrocampo non vuole perdere uno dei suoi giocatori più importanti. Dall’altra parte c’è invece la società che all’idea di vendere Lukic a gennaio ci sta pensando da tempo, anche per timore di non ricevere in estate un’altra offerta come quella attualmente presentata da Fulham (circa 10 milioni più 2 di bonus).