Ivan Ilic, nuovo centrocampista del Torino, ha rilasciato le sue prime dichiarazioni ai canali ufficiali granata

Ivan Ilic ha rilasciato la sua prima intervista a Torino Channel. Il centrocampista è molto felice di essere arrivato al Toro (il club ha ufficializzato anche i dettagli sulla formula). Sulle prime sensazioni: “Sono molto contento di essere qui, il Torino è un grande Club, sono venuto qua con tanti sorrisi. Prima era difficile, ma abbiamo fatto un buon lavoro e ora sono qui”. Su Cairo, Vagnati, Juric e i compagni: “Ringrazio tutti per la possibilità, sono giovane e posso crescere ancora. Juric lo conosco, è stato il primo mister che ho avuto qui in Italia, mi ha aiutato tanto a 19 anni e ha sempre creduto in me. Sono anche contento di poter giocare con i miei compagni di Nazionale”.

L’esperienza al Mondiale

Sul Mondiale in Qatar: “Sono state tre settimane belle, ogni bambino sogna di giocare una competizione così, è stato incredibile”. Sul tempo libero: “Passo il tempo con la mia famiglia, che è importante. Poi mi piacciono anche altri sport e giocare alla Playstation”. Il saluto ai tifosi: “Ciao a tutti, vi aspetto allo stadio, ci vediamo presto, Sempre Forza Toro”.