Ivan Ilic, nella sua prima intervista al Torino, ha svelato il numero di maglia scelto per la sua avventura in granata

Ivan Ilic, nuovo centrocampista del Torino, ha rilasciato le sue prime dichiarazioni ai microfoni di Torino Channel. Il classe 2001 serbo ha scelto il numero 8. Queste le sue parole al riguardo: “Non so il perché, era un numero libero, ma non importa che numero è, il numero non gioca e non fa partita”. Precedentemente il numero 8 è stato di Baselli e Segre.