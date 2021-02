Dopo le ultime tre partite, il Torino si è sempre radunato in cerchio per ascoltare Nicola. “E’ un debriefing”, ha spiegato il tecnico. Ecco cos’è

Giocatori, staff, magazzinieri: tutti in cerchio ad ascoltare Davide Nicola. E’ un rito che, da tre partite, il Torino sta mettendo in pratica dopo il triplice fischio. Fotografi e telecamere sono sempre attirati dalla mischia in mezzo al campo. Che però è impenetrabile: sentire le esatte parole dell’allenatore risulta pressoché impossibile. Eppure il tecnico, alla vigilia della sfida contro il Genoa, ha voluto spiegare le ragioni di quel momento. “Cerchiamo la coerenza tra i messaggi dati prima della partita e le azioni svolte durante la gara. Si cercano insomma quei valori che ci permettono di rimanere uniti al di là del risultato conseguito. Quando un gruppo di lavoro arriva ad avere poche credenze, ma non si fa influenzare da fattori esterni, questo fa la differenza”.

Il debriefing: cos’è e a cosa serve?

Nicola ha usato una parola per descrivere il momento del cerchio: “E’ un debriefing“. Ma cosa intende con questa parola l’allenatore granata? Il termine debriefing è mutuato dalla psicologia: in quell’ambito è un intervento di gruppo conseguente ad un evento traumatico, in cui il gruppo stesso fornisce ai suoi membri il sostegno necessario per affrontare l’elaborazione. L’accezione a cui faceva riferimento il tecnico di Vigone è però riconducibile allo spettro di tecniche inerenti al team building.

Lo si può definire come il momento in cui il gruppo di lavoro – la squadra, in questo caso – analizza l’azione collettiva appena svolta (la partita) e verifica il raggiungimento o meno degli obiettivi che erano stati concordati a monte. Nel caso del Torino, è principalmente il leader che si occupa di gestire questa situazione, ovvero Nicola: al centro del cerchio a spronare e a dare spunti di riflessione. Anche così, è ripartito il Toro.