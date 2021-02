La probabile formazione del Torino contro il Genoa: Nicola conferma il 3-5-2. Ansaldi in vantaggio su Murru a sinistra. E davanti ancora Zaza-Belotti

Pochi stravolgimenti e mirati, perché le partite si possono cambiare anche col cronometro che corre. La formazione del Torino che sfiderà il Genoa, sabato 13 febbraio alle ore 15, ricalcherà quasi totalmente quella che a Bergamo aveva iniziato male e poi ripreso la sfida di sette giorni fa contro l’Atalanta. Davide Nicola insisterà ancora, almeno dall’inizio, sul 3-5-2. L’unico assente sarà Antonio Sanabria, ancora alle prese con il contagio da coronavirus. Per il resto, il gruppo è al completo. “Il Toro è un cerchio”, ha detto il tecnico alla vigilia, “nessuno è al centro e nessuno è ai margini”. Qualcuno, però, partirà dalla panchina. Più o meno gli stessi che già lo avevano fatto al Gewiss Stadium.

Verdi a partita in corso, Nkoulou più di Lyanco

Verdi scalpita, ad esempio, ma è ancora Zaza il favorito per la maglia accanto a Belotti. E Nicola non sembra al momento orientato a modificare l’assetto di partenza per favorire l’ingresso nell’undici del suo numero 24, pronto però a incidere a partita in corso. A centrocampo, gli esterni saranno Singo e Ansaldi (in vantaggio su Murru), il perno centrale sarà quel Mandragora che tanto bene ha fatto al suo esordio in granata. Al suo fianco agiranno Rincon e Lukic. E in difesa? Lyanco si giocherà fino all’ultimo le sue carte, ma i favoriti restano i tre di una settimana fa: Nkoulou centrale, Izzo e Bremer braccetti.

Probabile formazione Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Singo, Rincon, Mandragora, Lukic, Ansaldi; Zaza, Belotti. A disposizione. Milinkovic-Savic, Ujkani, Buongiorno, Lyanco, Murru, Rodriguez, Vojvoda, Baselli, Gojak, Linetty, Bonazzoli, Verdi. Allenatore. Nicola

Indisponibile: Sanabria