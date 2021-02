Nella conferenza alla viglia del match tra Torino e Genoa Nicola è tornato a parlare di Baselli, specificando che il centrocampista è pronto

Davide Nicola, durante la conferenza stampa di presentazione di Torino-Genoa, ha parlato nuovamente di Daniele Baselli. A una domanda sulle condizioni del numero 8, Nicola ha risposto: “E’ pronto da un punto di vista dell’impiego, un giocatore che entra per tre gare consecutive, è pronto. Quello che conta è il fatto che un giocatore deve essere determinante in una gara e può avvenire anche subentrando. Per me è ininfluente che un giocatore possa partire dall’inizio o subentrare”. Contro il Genoa, il centrocampista potrà essere molto utile nel corso della gara. I granata dovranno affrontare un avversario molto ostico. Infatti i rossoblù, con l’arrivo di Ballardini, hanno cambiato passo e arrivano dalla vittoria per 2 a 1 contro il Napoli.

I tre spezzoni di partita con Nicola

Nei primi tre match con Nicola (qui ci sono le sue parole in conferenza stampa), Baselli è sempre entrato a gara in corso, nei tre pareggi in rimonta contro Benevento, Fiorentina e l’ultimo contro l’Atalanta. In queste tre partite il numero 8 non è mai stato determinante ma si è sempre messo a disposizione dei compagni partecipando alle manovre di gioco. Contro la Dea è stato in grado di recuperare diversi palloni importanti e di mettere in difficoltà il reparto difensivo nerazzurro con un paio di inserimenti. Il centrocampista granata, in questi tre spezzoni di partita, ha collezionato un totale di 72’ minuti giocati. Sinonimo che Nicola punta sul suo rilancio per portare il Toro alla salvezza.

Anche la società crede in Baselli

Il ds granata Vagnati al termine della partita contro la Fiorentina, incontro terminato 1 a 1, nella pancia dello Stadio Olimpico-Grande Torino, mentre mancavano poche ore alla chiusura del calciomercato, aveva dichiarato: “Un rinforzo a centrocampo è Baselli. È un giocatore importante per il Torino e ci può dare tanto non solo in termini tecnico-tattici ma anche per la personalità del giocatore.” Poi le ultime ore di mercato avevano visto l’arrivo di un altro centrocampista ovvero Mandragora e adesso c’è tanta voglia di puntare su questi due giocatori: uno arrivato dal mercato, l’altro tornato da un lungo infortunio e quindi per questo da considerarsi un rinforzo.