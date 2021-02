Le parole in conferenza stampa di Davide Nicola, alla vigilia di Torino-Genoa, 22^ giornata di Serie A 2020/2021

L’allenatore del Torino, Davide Nicola, presenta in conferenza stampa la partita contro il Genoa, valevole per la 22^ giornata di Serie A 2020/2021. Ecco le sue parole: “Il Genoa sta tenendo un ritmo da Champions, i dati e i numeri dicono questo. Questa è un opportunità per migliorare. Sarà una partita difficile, il Genoa è tra le più in forma ma dobbiamo voler giocarcela. Noi non possiamo dipendere da fattori esterni. La nostra metodologia di lavoro e la nostra intensità della settimana non è in funzione dei risultati, ma dalla crescita. Non siamo euforici, l’euforia è un sentimento che non mi piace e preferisco l’entusiasmo e la consapevolezza“.

Nicola:”Questa squadra ha un’elevato margine di crescita”.

Nicola ha poi dichiarato: “Noi possiamo progredire in tutto, quel tutto esaurirlo il prima possibile. Questa squadra ha un’elevato margine di crescita ancora. Da questo punto di vista sono fiducioso che il lavoro che stanno facendo i ragazzi, l’attenzione e la dedizione che stanno usando sia la strada per arrivare ad esaurire questo margine di crescita quanto prima. Questo noi dobbiamo fare. Alla fine se ci pensate bene chi fa il nostro lavoro non può mai pensare che il processo sia finito. Ogni step ti porta a un’altra consapevolezza, ogni consapevolezza ti porta a un altro obiettivo di miglioramento”.

Nicola:”Il Toro ha bisogno di tutti e Baselli è pronto”

A una domanda sulle condizioni di Baselli il tecnico granata ha risposto: “Il Toro ha bisogno di tutti. Baselli è pronto da un punto di vista dell’impiego un giocatore che entra per tre gare consecutive, è pronto. Quello che conta è il fatto che un giocatore deve determinare in una gara e può avvenire anche subentrando. Per me è ininfluente che un giocatore possa partire dall’inizio o subentrare. La coerenza di questa squadra sta dimostrando che il gruppo crede in queste cose qui. La possibilità di determinare la partita avviene da chi subentra o da chi parte dall’inizio. In tre partite abbiamo avuto il vantaggio di aver avuto degli interpreti e delle soluzioni differenti, poi chiaro che nel corso dell’anno ci sarà giocatori che avranno giocato di più e altri di meno. Ma non è importante quante partite fai, ma quanto le determini. Non c’è nessuno al centro e nessuno è hai margini. Il mercato è finito, questo è il gruppo che deve raggiungere l’obiettivo. Quando abbiamo poche credenze ma non ci facciamo influenzare e riusciamo ad avere equilibrio, questo fa la differenza. A volte perdiamo equilibrio nella gestione delle emozioni, ma questa è la strada, in campionato e in partita può succedere di tutto.”

Nicola:”Il Genoa fa parte del passato ora mi interessa il presente”

A una domanda nella quale si chiedeva al tecnico granata come riuscì a rialzare il Genoa lo scorso anno fino a portarlo alla salvezza, Nicola ha dichiarato:” Il Genoa fa parte delle esperienze passate. Ora mi interessa il presente. Io nella mia carriera ho sempre accettato sfide avvincenti e questo mi ha permesso di arrivare in un club importante come il Toro. Cerco di trasmettere la mia voglia di arrivare in fondo a questa esperienza”.