L’allenamento del Torino al Filadelfia/Per la squadra di Nicola prima di scendere in campo un’analisi video in vista del Genoa

Questa mattina il Torino è tornato ad allenarsi al Filadelfia in vista del match di domani contro il Genoa, il fischio d’inizio sarà alle 15. La squadra di Davide Nicola, dopo un’analisi video, ha svolto un lavoro di attivazione muscolare per poi proseguire con una sessione tecnica con esercitazioni a tema e infine un programma tattico. Ancora assente Antonio Sanabria. Il giocatore difficilemente comparirà tra la lista dei convocati per la partita di domani. All’attaccante granata servirebbe un tampone negativo ad almeno 24 ore dal match.