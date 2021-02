Prima di Torino-Genoa, nuovi striscioni nei pressi dello stadio Grande Torino contro Cairo e la società

“La tua massima aspirazione evitar la retrocessione”, questo è il contenuto di uno degli striscioni comparsi nei pressi dello stadio Grande Torino in vista del match che vedrà protagonisti Nicola ed i suoi contro il Genoa. La situazione ancora in bilico sul fronte classifica non placa gli animi della piazza granata: prosegue infatti la contestazione sull’operato della società ed in particolare del presidente Cairo. L’insoddisfazione regna sovrana e le scritte lo dimostrano.

Toro, contestazione anche sul progetto del Robaldo

“Il lockdown vi ha allontanato, i vostri pensieri ci avete affidato“, “Quindici anni di promesse, nessuna mantenuta, vali quanto una kriptovaluta“, “1906-2005 anni di storia, 2005-2020 anni di nulla” le scritte sugli striscioni apparsi, oltre al solito “Cairo vattene“, che fanno emergere il disappunto del popolo granata. C’è poi una stoccata anche sul fronte Robaldo, il centro sportivo per le giovanili, ancora però in fase di stallo: “Se l’ortica fosse oro, il Robaldo che tesoro“. Di seguito, le immagini degli striscioni della contestazione.