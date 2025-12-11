Toro.it

Plebiscito in favore della decisione presa da Cairo: il 90% dei lettori è d’accordo

Plebiscito in favore del ritorno di Petrachi e dell’esonero di Vagnati. Il 90% dei nostri lettori si è dichiarato favorevole alla scelta presa da Cairo, rispondendo al sondaggio proposto dalla nostra redazione.

Solo il 10% dei voti sono stati a sfavore dell’esonero di Vagnati. Una scelta dalle tempistiche per certi versi inaspettate, ma che la maggioranza dei tifosi chiedeva da tempo a gran voce.

Davide Vagnati, sporting director of Torino FC, looks on prior to the Coppa Italia football match between Torino FC and Pisa SC.

TAG:
slider

ultimo aggiornamento: 11-12-2025

Iscriviti
Notificami
7 Commenti
più nuovi
più vecchi
Inline Feedbacks
View all comments
direibene18
direibene18
39 minuti fa

Vagnati era improponibile, Petrachi è nel giro degli ovini, anche lui improponibile per chi tifa TORO.
Per chi va allo stadio a vedere lo fc ” solo per la maglia” = ” solo per i selfie” è una speranza, vana.

direibene18
direibene18
38 minuti fa
Reply to  direibene18

Dimenticavo 1X2 CAIRO VATTENE

Berggreen
Berggreen
1 ora fa

Il 10/100 li conosciamo….ce n’è addirittura uno che ha il poster nella cameretta in mezzo a quello di Pupo e Pornoseck

flofloo
flofloo
1 ora fa

Andava licenziato già nell’estate 2023 quando fu giustamente fanculato da Juric.

direibene18
direibene18
34 minuti fa
Reply to  flofloo

Ma nn meritava nemmeno un contratto al minimo sindacale.
In 50 anni nn ho visto un DS così scarso.
Unica atenuante è che lavorare con il PRESINIENTE è difficile per chiunque.
1X2 CAIRO VATTENE

Petrachi: “Avanti con il 3-5-2”. Da Ngonge ad Aboukhlal, chi rischia a gennaio