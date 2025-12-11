Plebiscito in favore della decisione presa da Cairo: il 90% dei lettori è d’accordo
Plebiscito in favore del ritorno di Petrachi e dell’esonero di Vagnati. Il 90% dei nostri lettori si è dichiarato favorevole alla scelta presa da Cairo, rispondendo al sondaggio proposto dalla nostra redazione.
Solo il 10% dei voti sono stati a sfavore dell’esonero di Vagnati. Una scelta dalle tempistiche per certi versi inaspettate, ma che la maggioranza dei tifosi chiedeva da tempo a gran voce.
Vagnati era improponibile, Petrachi è nel giro degli ovini, anche lui improponibile per chi tifa TORO.
Per chi va allo stadio a vedere lo fc ” solo per la maglia” = ” solo per i selfie” è una speranza, vana.
Dimenticavo 1X2 CAIRO VATTENE
Il 10/100 li conosciamo….ce n’è addirittura uno che ha il poster nella cameretta in mezzo a quello di Pupo e Pornoseck
Andava licenziato già nell’estate 2023 quando fu giustamente fanculato da Juric.
Ma nn meritava nemmeno un contratto al minimo sindacale.
In 50 anni nn ho visto un DS così scarso.
Unica atenuante è che lavorare con il PRESINIENTE è difficile per chiunque.
1X2 CAIRO VATTENE