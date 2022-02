Durante la seduta al Filadelfia, si è fermato Dennis Praet: in programma nuovi accertamenti nei prossimi giorni per il calciatore del Torino

Si è fermato in allenamento Dennis Praet e non sarà a disposizione contro il Venezia. Come si legge dal comunicato ufficiale, per il belga si parla di infrazione ossea a livello del quinto metatarso del piede destro. Nuovi esami sono in programma nei prossimi giorni: nel frattempo l’arto è stato immobilizzato.