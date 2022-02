Contro il Venezia le assenze di Sasa Lukic e Rolando Mandragora in mezzo al campo si sono fatte sentire: il Toro ha fatico a costruire gioco

Che quei cartellini ricevuti a Udine da Sasa Lukic prima e Rolando Mandragora potessero pesare contro il Venezia lo si poteva immaginare, forse non si pensava che potesse influire così tanto (o per lo meno si sperava): con Karol Linetty e Tommaso Pobega a sostituire il 10 e il 38 è stato invece tutto un altro Torino. In peggio. Non è certo un processo alle qualità di chi ha giocato ieri, considerato anche quanto di buono ha fatto Pobega da inizio anno risultando spesso tra i migliori in campo, ma per scardinare la retroguardia del Venezia, far arrivare alle punte palloni pericolosi in area, sarebbero serviti giocatori con altre caratteristiche, con maggiori proprietà di palleggio. Sarebbero serviti Lukic e Mandragora.

Con Linetty e Pobega è stat un altro Torino

Dopo l’inizio promettente del Torino, capace anche di passare in vantaggio con Brekalo al 5′, Zanetti è corso subito ai ripari abbandonando il 4-3-3 iniziale per passare a un 3-4-3 speculare a quello dei granata: in quel momento è iniziata una partita sporca, fatta di duelli, di uno contro uno e pochi spazio a disposizione per inventare qualcosa. Per il Torino sono iniziate le difficoltà in fase di costruzione, con Linetty e Pobega che, a differenze di quanto spesso fanno sia Lukic ma anche Mandragora, li si è visti raramente proporsi e ritagliarsi lo spazio per ricevere palla e andare a impostazione l’azione, per farla girare in maniera fluida e veloce in modo da non dare il tempo agli avversari di chiudersi.

Torino: sarebbe servito Ricci ma per Juric non è ancora pronto

Sarebbero forse servite le qualità di Samuele Ricci, che ha certamente doti da regista ma che secondo Ivan Juric ha bisogno ancora di tempo per integrarsi nei meccanisimi di gioco del Toro (a Empoli era impiegato in un centrocampo a tre con altri due mediani a protezione). E chi meglio dell’allenatore che lo vede ogni giorno al Filadelfia può dire se è pronto o no per giocare? Quando Ricci sarà a suo agio con il credo calcistico di Juric, il Torino potrà allora forse fare a meno in contemporanea sia di Lukic che di Mandragora. Ora no e contro il Venezia si è visto. Meno male che rientrano per il derby.