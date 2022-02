Gleison Bremer, dopo la sconfitta contro il Venezia per 1-2 ha parlato del suo rinnovo con i granata

Gleison Bremer è sicuramente il leader indiscusso della difesa granata, uno dei titolari intoccabili di Juric e, tra tutti i componenti della squadra granata è sicuramente il giocatore che, più di tutti, ha gli occhi delle grandi squadre italiane e non solo puntati addosso. Recentemente la dirigenza è riuscita a rinnovare il suo contratto, spostando la data di scadenza dal 2023 al 2024, ottenendo così più forza contrattuale nel caso, molto probabile, si imbastiscano trattative per il difensore centrale brasiliano. Nell’intervista a Sky Sport il numero 3 granata ha raccontato di aver firmato senza problemi, pur non nascondendo le proprie ambizioni. E poi ha raccontato un retroscena, legato a Juric: “Ho firmato questo contratto perché credo nel lavoro della società e dell’allenatore. Ho parlato con lui prima di rinnovare, gli ho dato la mia parola e alla fine ho rinnovato, senza problemi”.

Il rinnovo dopo la promessa a Juric

Bremer vuole poter lasciare un bel compenso alla società granata in caso una delle big che lo stanno monitorando decidessero di puntare su di lui in estate. Lo stesso Juric ha parlato del rinnovo del suo intoccabile difensore centrale, dicendo che quest’ultimo ha fatto un grande gesto prolungando il contratto di un anno per dare al club più forza in eventuali trattative, tuttavia ha specificato che il suo obbiettivo è che certi giocatori rinnovino per 5 anni, perché fiduciosi nel progetto. Infatti, se i granata riuscissero ad arrivare nelle zone alte della classifica e a qualificarsi in in una qualche coppa europea, è probabile che Bremer possa decidere di restare ancora in maglia granata. Tutto dipende dai risultati. Tuttavia anche una sua cessione potrebbe aiutare i granata che anche se privati di un loro giocatore chiave potrebbero aver a disposizione una discreta quantità di soldi da investire sul mercato.