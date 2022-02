Il Torino, in emergenza dopo l’infortunio di Praet, ha schierato Pjaca e Brekalo contro il Venezia, ma la coppia croata non convince

Contro il Venezia sulla trequarti Ivan Juric è stato obbligato, dall’infortunio di Praet e dall’assenza di Lukic e Mandragora, a schierare a centrocampo Pobega e Linetty, mentre sulla trequarti ha dovuto mandare in campo Pjaca e Brekalo. La coppia croata era già stata sperimentata in passato, nella partita contro il Cagliari, e non aveva convinto. E nuovamente i due non hanno fatto scintille, nonostante qualche buona azione e il gol di Brekalo. Questo perché entrambi preferiscono di gran lunga giocare più spostati a sinistra e fanno invece molta fatica a giocare nella parte destra del campo, dove infatti solitamente viene schierato Praet. Presi singolarmente i due trequartisti sono due importantissime fonti di gol per i granata (Pjaca 3 gol, Brekalo 6 gol), ma evidentemente insieme non riescono a trovare gli equilibri giusti.

L’infortunio di Praet costringe Juric a trovare soluzioni

Lo stop di Praet sarà sicuramente molto lungo, anche Juric ha affermato che la sua stagione è conclusa. Senza di lui il tecnico granata deve trovare delle soluzioni e visto che la coppia Pjaca-Brekalo non sembra funzionare: se ne parlerà in settimana. Il tecnico ha spiegato il motivo del basso rendimento dei due, ribadendo quanto già detto in altre occasioni: “Brekalo è partito bene, ma a destra qualcosa perde. Ieri abbiamo perso Praet per tutta la stagione. Brekalo fa meglio a sinistra“. Un’alternativa, adesso, andrà trovata.