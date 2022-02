Le parole del tecnico del Torino Ivan Juric dopo la sconfitta casalinga per 1-2 contro il Venezia

Non è certo soddisfatto Ivan Juric che, dopo la sconfitta contro il Venezia, commenta così la partita del suo Torino: “Il Toro ha perso sei punti nel finale”, commenta l’allenatore. “Oggi la squadra è entrata in campo bene, era fluida, giocava bene anche senza Praet. Ora bisogna ripartire bene con la massima concentrazione. I ragazzi hanno fatto il massimo, non mi sento di parlare delle assenze, forse non abbiamo avuto la massima lucidità, il pareggio sarebbe stato giusto, abbiamo attaccato tanto, non mi attacco alle assenze”.

Juric sul gol annullato a Belotti

Sul gol annullato: “A volte è difficile commentare. Contro il Sassuolo è stato battuto un fallo laterale 15 metri in avanti, se questo è fuorigioco… Non è che sta ostacolando. Non mi sembra ci sia stato il blocco: di cosa stiamo parlando? Sono cose gravissime”.

“Mi è pesato non vincere col Sassuolo tre settimane fa, o con la Lazio con quel rigore nel finale, queste partite come quella di oggi ci può stare. Ora c’è il derby e ci riprenderemo, i ragazzi hanno voglia di fare bene, di prendersi delle rivincite rispetto agli ultimi anni”.

Juric sui trequartisti

Brekalo è partito bene, ma a destra qualcosa perde. Ieri abbiamo perso Praet per tutta la stagione, secondo me Brekalo fa meglio a sinistra. La squadra ha dato tutto: sembra stupido dirlo, ma i ragazzi hanno lottato. È stata una partita ingannevole, l’abbiamo pagata cara: ultimamente certe situazioni girano male, abbiamo perso troppi punti negli ultimi minuti”.