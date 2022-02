Gleison Bremer ha così commentato la sconfitta del Torino contro il Venezia: “Siamo partiti bene poi abbiamo mollato un po'”

Gleison Bremer è stato uno dei migliori in campo del Torino nella partita contro il Venezia. Il difensore brasiliano ha così commentato la sconfitta ai microfoni di Torino Channel: “E’ stata una partita strana perché Siamo partiti bene, i primi 20 minuti eravamo messi bene. Poi abbiamo mollato un po’, abbiamo sbagliato troppi passaggi e dato forza a loro. I cambi tattici del Venezia ci hanno messo in difficoltà, prima erano schierati con il 4-3-3 poi sono passati al 3-4-3 andando uomo su uomo, in campo non ci siamo accorti subiti del cambio di modulo”.

Bremer: “Questa per me è la stagione della consacrazione”

Sul gol annullato a Belotti: “Il gol annullato? Noi pensavamo di aver pareggiato, l’arbitro è andato al Var, non so se il fuorigioco di Pobega fosse attivo o no ma è andata così, c’è poco da fare”.

Bremer ha poi parlato della sua stagione: “Questa per me è la stagione della consacrazione ma devo ancora migliorare. La stagione è ancora lunga, dobbiamo andare avanti e migliorare”.

Infine il difensore ha guardato al prossimo impegno, il derby di venerdì contro la Juventus: “Il derby dobbiamo andare a giocarlo cattivi, più di prima perché abbiamo sbagliato due partite e abbiamo perso. Quindi contro la Juve sarà la partita della vita. Il derby è sempre bello giocare ma sarà una partita dura”.