Il Gallo entra ma il Var annulla il suo gol, Singo e il portiere pasticciano sul pareggio del Venezia: le pagelle di Torino-Venezia

MILINKOVIC-SAVIC 5: con la complicità di Singo, che va ad intralciarlo sul finire dell’azione, confeziona un altro regalo con i fiocchi, stavolta al Venezia. Incolpevole sul secondo gol

DJIDJI 6: al rientro dopo l’assenza dovuta alla pubalgia, ad eccezione di una giocata di Okereke – che comunque non va a buon fine -concede poco. Pesa il giallo e anche la sosta forzata: per questo Juric lo richiama a gara in corso (st 26′ ZIMA 6: entra bene in partita)

BREMER 6: torna dopo la squalifica e guida la retroguardia con la solita autorevolezza, concedendosi anche un’azione offensiva dettata dalla sua grande personalità. Sfiora il gol su corner sull’1-0

RODRIGUEZ 6: un tiro che si spegne fuori di pochissimo, al quarto d’ora della ripresa. Dietro concede decisamente poco, considerato che il Venezia per larga parte del primo tempo non si affaccia mai dalle parti di Milinkovic-Savic, chiudendo poi in difesa dopo il vantaggio

