Le parole del tecnico del Venezia Zanetti dopo la vittoria esterna contro il Torino di Juric per 1-2 in rimonta

“Per noi è stato un periodo difficile, per certi versi ci può anche stare perché abbiamo incontrato le prime sei del campionato nelle ultime sette, dobbiamo anche avere l’umiltà di capirlo. Abbiamo fatto anche buone prestazioni ma non sono bastate”, ha spiegato Zanetti in conferenza stampa al Grande Torino. “Oggi avevo chiesto alla squadra un cambio caratteriale ma soprattutto di non soffrire questo periodo, di non perdere l’autostima. Si rischia altrimenti di non avere il carattere per venirne fuori, invece oggi lo abbiamo avuto. Oggi è successo quello che è successo a tutte quelle che hanno giocato qui. Il Toro ti azzanna, non ti fa uscire, siamo passati a specchio, abbiamo giocato sui duelli a tutto campo, l’abbiamo messa sul piano del cuore, abbiamo fatto due gol molto belli e subendo praticamente nulla dopo il 2-1. Nel complesso è stata un’ottima partita”.

“Il gol a Belotti? Non ho rivisto le immagini”

“Il calcio dà anche queste emozioni, come nel finale. Abbiamo delle volte subito in negativo, quelle ci hanno aiutato a crescere, oggi sono state positive, se lo meritano i ragazzi e se lo meritano anche i tifosi che erano in tanti”. Sul gol annullato a Belotti: “Premetto che devo rivedere le immagini, posso capire ciò che è successo dal campo, pare ci fosse un giocatore in fuorigioco che va ad ostacolare Belotti che poi fa gol. Non parlo dell’episodio perché quando sono stati a nostro sfavore sono stato zitto e non lo faccio adesso”.