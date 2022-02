Sintesi e commento di Torino-Venezia, posticipo della sesta giornata di ritorno del campionato di Serie A

Finisce 2-1 per il Venezia al termine di 104 minuti in cui succede di tutto, specialmente nel finale, con tanto di gol annullato a Belotti e doppio consulto Var pure per un rosso. Di novità ce ne sono nella formazione del Torino rispetto all’ultima sfida, quella di Udine. In difesa torna Bremer dopo la squalifica e c’è Djidji al posto di Zima, a centrocampo coppia nuova di zecca, formata da Linetty e Pobega, sulla trquarti Pjaca con Brekalo, per una coppia tutta croata. Dopo nemmeno un minuto c’è già un ammonito: è Busio che commette un fallo su Brekalo. E a proposito del croato è proprio lui che la sblocca, al 5, con un destro da limite che Lezzerini tocca senza riuscire a trattenere. Esultanza sotto la Maratona per il croato: sesto centro in campionato, torna al gol dopo la doppietta casalinga alla Fiorentina. Col passare dei minuti si alza anche la pressione dei granata. Angoli su angoli conquistati e altre occasioni collezionate. Due colpi di testa da corner, di Brekalo e poi di Bremer e una supremazia che però non si traduce in gol. Il Venezia prova ad affacciarsi timidamente dalle parti di Milinkovic-Savic: al 32′ angolo, il primo, per i lagunari, che però Aramu spreca, spedendo direttamente fuori. Al 35′ prova a farsi perdonare il numero dieci con una conclusione da fuori area che non prende il giro voluto, alta sopra la traversa. Al 38′ il pareggio del Venezia: cross dalla destra di Crnigoj e testa di Haps, appostato sul secondo palo. Immobile il portiere granata, che non accenna nemmeno l’uscita, poi sulla conclusione del Venezia va a scontrarsi con Singo appostato sul secondo palo per cercare di intervenire. Il Toro prova a reagire e arriva il colpo di testa di Singo che non inquadra la porta ma il Venezia dopo il gol mostra di essersi destato e prova ad impensierire la difesa avversaria, fino al gol praticamente mai impegnata.

Secondo tempo: il Venezia rimonta, poi Guia protagonista

Al pronti-via il Torino si ritrova sotto: è Aramu che confeziona l’assist per Crnigoj. Sinistro che non lascia scampo a Milinkovic-Savic e lagunari che la ribaltano, da 1-0 a 1-2. Al 4′ Okereke manda fuori di testa, sfruttando una punizione ancora dell’ex Aramu. Ci prova Pjaca con un paio di serpentine senza tuttavia impensierire la retroguardia del Venezia, mentre è Rodriguez a far tremare Lezzerini al 16′ con una conclusione dai 25 metri che finisce fuori di poco. Al 25′ Juric ne fa alzare quattro dalla panchina: e così un minuto dopo si concretizza il poker di cambi. Dentro Zima, Ansaldi, Warming e Belotti al posto di Djidji, Singo. Subito Belotti protagonista – con Pobega – di un bello scambio sulla trequarti. Il Gallo alza la testa e vede Warming e lo serve con un pallone da spingere solo in rete. Poco dopo colpo di testa del numero nove, che finisce fuori. A un minuto dal novantesimo, su cross di Brekalo, testa di Belotti, curva che esulta per il ritorno al gol del suo capitano. Però il VAR richiama Guia che prima si consulta e poi va a rivedere, decidendo di annullare per un fuorigioco di Pobega. Nel frattempo sono trascorsi quattro dei sei minuti di recupero: si andrà fino al 100′. E in pieno recupero altra interruzione: Guia fischia un fallo e ammonisce Linetty, poi va al Var e mostra il rosso a Okereke. Il Toro chiude in avanti ma non la riacciuffa.