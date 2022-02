Torino-Venezia, diretta della partita del campionato di Serie A 2021/2022: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Torino-Venezia è la sfida che chiuderà le gare del sabato. I granata in casa hanno avuto un cammino completamente diverso rispetto alle gare giocate fuori casa. L’ultima sfida, quella col Sassuolo, ha visto la squadra di Juric dominare ma poi prendere la rete dell’1-1 nel finale. La novità rispetto agli ultimi 70 giorni è ovviamente la presenza di Belotti, di nuovo tra i convocati, Segui in diretta Torino-Venezia su Toro.it.

Torino-Venezia: la diretta

5′ Il gol: serie di rimpalli in area del Venezia, Brekalo stoppa e tira e come all’andata porta in vantaggio i granata

5′ GOOOOOOL del Toro

4′ Rodriguez dalla bandierina crossa direttamente in area, palla respinta, si coordina Linetty ma la conclusione è fuori

3′ Primo angolo del match per il Torino conquistato da Brekalo

1′ AMMONIO Busio: primo scontro duro con Brekalo dopo poco più di 20 secondi. Punizione per il Toro

1′ Partita Torino-Venezia: sono i granata a toccare il primo pallone

Torino-Venezia 1-0: il tabellino

MARCATORI: pt. 5′ Brekalo (T)

AMMONITI: pt. 1′ Busio (V)

Torino (3-4-2-1): TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Linetty, Pobega, Vojvoda; Brekalo, Pjaca; Sanabria. A disposizione: Berisha, Gemello, Izzo, Zima, Zaza, Belotti, Ansaldi, Seck, Ricci, Aina, Warming, Buongiorno. All. Juric.

Venezia (4-3-3): Lezzerini; Ampadu, Caldara, Svoboda, Haps; Cuisance, Busio, Crnigoj; Aramu, Henry, Okereke. A disposizione: Maenpaa, Molinaro, Tessmann, Nsamé, Fiordilino, Johnsen, Ullmann, Nani, Modolo, Peretz, Palsson. All. Zanetti

Arbitro: Giuia di Olbia (ass. Preti e Giallatini; IV uomo Meraviglia; Var Maresca, Avar Di Iorio)

Torino-Venezia: il prepartita

Ore 20.30 Terminato il riscaldamento i giocatori rientrano negli spogliatoi. A breve comincerà la partita.

Ore 20.05 Entrano in campo i calciatori del Venezia seguiti a ruota da quelli granata. In campo anche arbitro e assistenti, intenti nelle operazioni di riscaldamento.

Ore 20.00 I portieri delle due squadre sono in campo per il riscaldamento. Ancora semivuoto lo stadio Grande Torino, con i tifosi che stanno cominciando ad occupare i posti nei vari settori.

Ore 18.45 Serata che si preannuncia fredda a Torino: una manciata di gradi, circa 5 al momento, quando mancano due ore al fischio d’inizio della partita col Venezia. Ancora pochi i tifosi intorno allo stadio: nella prossima mezz’ora si registrerà l’arrivo dei due pullman, poi i calciatori raggiungeranno gli spogliatoi e si prepareranno al riscaldamento che precederà la gara, in programma alle 20.45.

Torino-Venezia: le formazioni ufficiali

Torino (3-4-2-1): TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Linetty, Pobega, Vojvoda; Brekalo, Pjaca; Sanabria. A disposizione: Berisha, Gemello, Izzo, Zima, Zaza, Belotti, Ansaldi, Seck, Ricci, Aina, Warming, Buongiorno. All. Juric.

Venezia (4-3-3): Lezzerini; Ampadu, Caldara, Modolo, Haps; Cuisance, Busio, Crnigoj; Aramu, Henry, Okereke. A disposizione: Maenpaa, Molinaro, Tessmann, Nsamé, Fiordilino, Johnsen, Ullmann, Nani, Svoboda, Peretz, Palsson. All. Zanetti

Torino-Venezia: dove vederla in tv e streaming

Torino-Venezia in diretta sarà trasmessa su Dazn, la piattaforma streaming che detiene i diritti delle partite di Serie A per il triennio 2021-2024.