Juric applaude Bremer per la scelta di rinnovare il contratto: “Un gesto allucinante”. Poi però traccia la via per il futuro

Non si ferma mai a sottolineare le banalità, Ivan Juric. Se mai rilancia, approfondisce, offre chiavi di lettura nuove e dunque strategiche. E così ha spiegato il rinnovo di Gleison Bremer senza fermarsi ad elogiare la scelta e la professionalità del difensore, ma dicendo perché la firma sul nuovo contratto in scadenza nel 2024 ha un valore tanto importante per il club: “Lui ha fatto un gesto allucinante verso la società. Ha rinnovato solo di un anno perché ha grandi ambizioni, ma ha permesso alla società di essere serena, di vedere le cose per bene e senza fretta. Un gesto fantastico in questo senso”.

Il piano dell’allenatore per il futuro

Ma oltre agli applausi, Juric ha voluto alzare la posta, segnando quella che secondo lui deve essere la via da seguire per il futuro: “Il mio obiettivo è che uno come Bremer firmi per cinque anni, perché vede qui una prospettiva diversa”. Insomma, che chi sceglie il Toro lo faccia perché vede all’interno del Toro la progettualità giusta per crescere (si parlava di progetto Juric, su queste pagine, non per caso). Certo è che, per l’allenatore, già il rinnovo di Bremer è un buon punto di partenza: perché il gesto mostra riconoscenza e fiducia in questa società.