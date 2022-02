Il progetto di Juric ora convince a scegliere il Torino: Ricci e gli altri in granata per il mister. E Vagnati: “Abbiamo cambiato mentalità grazie a lui”

Non c’è fisicamente, ma la sua presenza aleggia. È la persistenza di Ivan Juric, che non lo vedi ma lo senti, in qualunque cosa o luogo che riguardi il Torino. L’allenatore non era al tavolo delle conferenze stampa, quando il direttore dell’area tecnica Vagnati parlava dell’ultimo calciomercato e i nuovi acquisti – Pellegri, Ricci e Seck – si presentavano ai giornalisti. Eppure il suo nome si è fatto almeno una decina di volte. Era nelle domande e soprattutto nelle risposte. In una di Samuele Ricci, ad esempio. Questa: “Il progetto mi è piaciuto fin da subito, in gran parte per l’allenatore, mi ha convinto subito. Il suo modo di allenare penso possa farmi fare il salto e farmi migliorare soprattutto su alcune lacune che ho e farmi lavorare”. Che va integrata con quest’altra: “I miei difetti li trovo sotto il punto di vista dell’intensità, del lavoro fisico, sono venuto qua anche per questo. Gli allenamenti sono molto intensi e penso che possano farmi migliorare”.

Juric dietro la scelta di Ricci: ora il Toro è appetibile

Il regista ha scelto il Toro soprattutto perché al Toro può lavorare con Juric, quello giusto per colmare alcune mancanze tecniche. E non è mica poco. Con la sua identità riconoscibile, il tecnico ha dato un progetto al club, che ora è diventato appetibile anche per chi finora lo ha guardato da lontano. Ricci è un talentino, ma ha scelto di uscire dalla sua “zona di comfort” – Empoli – già a gennaio, pur di entrare subito in contatto con l’allenatore di Spalato. A Torino. Lì dove, a maggio scorso, c’erano solo macerie, ora c’è una squadra più giovane, più coesa, più sicura di sé.

Vagnati riconosce i meriti del tecnico

I risultati sono la conseguenza del cambio di impostazione. Anche Vagnati ha ben chiaro dove sta l’origine del cambiamento: “Quello che stiamo facendo è soprattutto merito dello staff tecnico, dell’allenatore che sta dimostrando tutti i giorni di alzare il livello dei nostri giocatori. Dopo gli ultimi due anni dovevamo cambiare qualcosa nella mentalità e lo staff lo sta facendo”. Il mister e i suoi collaboratori hanno ridato valore a calciatori che sembravano irrecuperabili dopo l’ultima stagione (si pensi a Rodriguez e Djidji), hanno esaltato giocatori promettenti (Bremer e Singo) e dato responsabilità a chi tendeva a essere un soldato semplice (Lukic o Vojvoda).

E ora tutto questo sta ripagando non solo dal punto di vista della classifica, decisamente più rassicurante rispetto a un anno fa. Ma anche perché adesso, a Torino, c’è qualcuno che vuole venire a giocare perché si sente affascinato dal club. Per dirla con le parole di Pellegri: “Qui ci sono tanti giovani di qualità e di prospettiva: è il progetto giusto”. Chi se l’aspettava, a maggio, che una frase così potesse essere pronunciata parlando del Toro.