La conferenza stampa di Davide Vagnati dopo il calciomercato di gennaio 2022: il direttore dell’area tecnica presenta Ricci, Seck e Pellegri

Davide Vagnati, direttore dell’area tecnica del Torino, presenta in conferenza stampa i nuovi acquisti del Torino nel calciomercato di gennaio, Samuele Ricci, Demba Seck e Pietro Pellegri. Ecco le sue parole: “Per prima cosa vorrei salutare i ragazzi che sono andati via, Tomas Rincon, Daniele Baselli, che sono andati con un trasferimento definitivo, li volevo ringraziare per quello che hanno fatto per questa maglia, e poi ovviamente anche i ragazzi che sono andati in prestito come Kone e Verdi. Ci sono tre ragazzi perché purtroppo Fares ha avuto questo infortunio. Siamo vicini al ragazzo perché crediamo che fosse uno dei giocatori che poteva darci una mano. Ha avuto un secondo infortunio grave. Pietro (Pellegri, ndr) lo conosciamo. E’ stato uno dei calciatori più giovani nel fare gol nella massima serie, nel far vedere grandi qualità. Le sue doti in questo momento sono state frenate da qualche infortunio. L’ho visto molto motivato nel venire al Torino, sperando che sia un progetto duraturo nel tempo. Potrà mettere a disposizione del mister le sue grandi qualità”.