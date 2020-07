Lutto in casa Toro: è mancato Sergio Vatta - Toro.it

All’età di 83 anni si è spento improvvisamente Sergio Vatta: con le giovanili granata aveva scoperto giocatori come Vieri, Lentini, Fuser e Comi.

E’ arrivata poco fa una triste notizia in casa Toro: all’età di 83 anni si è spento improvvisamente Sergio Vatta, il mago delle giovanili del Torino. Arrivato in granata nel 1977, ha guidato le giovanili del Toro fino al 1991 scoprendo e lanciando giocatori del calibro di Christian Vieri, Gianluigi Lentini e Diego Fuser. Ma anche nomi come Cravero, Comi, Dino Baggio e molti altri. Nella primavera del 1989 prende il posto dell’esonerato Claudio Sala alla guida della prima squadra senza però riuscire a salvarla dalla retrocessione in Serie B. Ma questi sono solo numeri e dati. Il contributo di Vatta al Toro è stato fondamentale e soprattutto umano. Non era un semplice allenatore, soprattutto per i più giovani. Ai ragazzini faceva da padre, da guida, da punto di riferimento per farli crescere non solo come calciatori ma soprattutto come uomini.