Convegno degli Ingegneri, Beccaria: “Nessuna delibera del CdA della Fondazione”

Il Consigliere di amministrazione della Fondazione Filadelfia, Domenico Beccaria: “Estranei al Fila e tifosi fuori? Io dico No”

Non si placano le polemiche e la rabbia per la riunione degli ingegneri e degli architetti tenutasi presso lo Stadio Filadelfia e a prendere la parola, tramite il proprio profilo Facebook, è stato questa mattina Domenico Beccaria, Consigliere di amministrazione della Fondazione Filadelfia. Obiettivo di Beccaria, nel suo lungo post, è quello di fare chiarezza circa la presunta delibera della Fondazione che, sulla carta, avrebbe dovuto autorizzare tale convegno. Presunta, esattamente, perchè come affermato dallo stesso Consigliere, non ci sarebbe stata alcuna delibera. “Ho appreso dalle domande che mi sono state rivolte da alcuni giornalisti – spiega Beccaria – che il Filadelfia era stato usato per motivi diversi dal normale utilizzo sportivo da parte del Torino FC e a mia volta ho chiesto lumi al CdA della Fondazione. La risposta è stata che, durante l’ultimo CdA tenutosi mercoledì 17 giugno sarebbe stata comunicata la richiesta da parte degli ingegneri di utilizzare l’impianto. Io ho risposto che non avevo sentito alcunché in merito, e non sono stato il solo, altri affermano che invece era stato detto. Resta però un dato inconfutabile che un conto è dire di aver ricevuto una richiesta, un altro di averla accolta. In ogni caso, altro dato acclarato e riconosciuto da tutti i consiglieri, non c’è stata alcuna delibera del CdA in tale senso, anzi, addirittura mi è stato detto che non era necessario che il CdA deliberasse in tale senso, cosa che ovviamente mi trova in totale dissenso”.

“Estranei al Fila e tifosi del Toro fuori? Io dico no”

Nel lungo sfogo con cui Domenico Beccaria punta a chiarire la situazione riguardante il convegno degli Ingegneri tenutosi al Filadeflia va poi a toccare anche la questione circa l’impossibilità dei tifosi del Torino di accedere all’impianto. “Giova ricordare che la possibilità da parte della Fondazione Filadelfia di fare uso per tre giorni l’anno della struttura, era stato previsto dal contratto di affitto scritto nel 2017 ed approvato a maggioranza, ci tengo a sottolinearlo, col mio voto contrario causato anche da alcuni aspetti troppo generosi verso l’affittuario che non condividevo.

Credo che, benché appunto questa possibilità da parte della Fondazione Filadelfia fosse espressamente prevista, prima di esercitare tale opzione la Fondazione debba ponderare e decidere con attenzione, perché oltre agli aspetti legali ed operativi, cui siamo vincolati per poter fare utilizzo dell’impianto, sono certo che ci debbano essere anche degli aspetti morali di cui tenere debito conto“.

“Siamo in un momento delicato della stagione, in cui la squadra si gioca la salvezza e la tensione presente tra i tifosi è palpabile. Un po’ per questa ragione, un po’ per le necessità legate all’emergenza sanitaria causata dalla pandemia, il Filadelfia è chiuso al pubblico da tempo, verrebbe da dire troppo tempo. Mi e vi chiedo, dunque, se è moralmente accettabile che la gente del Toro sia tenuta fuori dai cancelli, mentre altri soggetti estranei al mondo granata vengano ammessi. Io dico di no“. Di seguito il post completo di Domenico Beccaria: