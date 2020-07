La Fondazione apre il Filadelfia a una riunione di ingegneri. Marengo: “Un oltraggio”

Il 22 luglio si è tenuto, sul campo principale del Filadelfia, un convegno di ingegneri . L’ok decisivo è arrivato dalla Fondazione

di Francesco Vittonetto e Andrea Piva – Si è tenuto mercoledì il 22 luglio alle ore 16, è durato un paio d’ore. Ma c’è stato. E tanto è bastato per sollevare polemiche tra i tifosi granata. Un convegno di ingegneri ha avuto luogo all’interno dello stadio Filadelfia, l’impianto che ospita gli allenamenti del Torino e che il club di Cairo ha avuto in locazione dalla Fondazione. Il tema dell’incontro, organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino, era l’approvazione dei bilanci.

La rabbia dell’avvocato Marengo

L’ok definitivo per lo svolgimento dell’evento è arrivato dalla Fondazione Stadio Filadelfia, che ha acconsentito alla richiesta inoltrata dall’Ordine degli Ingenieri. Per rispondere alle esigenze dettate dalle norme anti-contagio si aveva la necessità di reperire uno spazio aperto per svolgere i lavori.

Il Torino ha dato il suo benestare, ma assicurandosi che il convegno si sarebbe tenuto in un giorno nel quale la squadra non avesse avuto l’esigenza di utilizzare gli spazi dell’impianto. Ieri, come noto, i granata hanno giocato in serata la partita contro il Verona, e dunque non erano presenti nella struttura che fu degli Invincibili.

La foto della riunione tenutasi ieri al Filadelfia è subito diventata virale sui social e ha scatenato lo sdegno di molti tifosi granata. Sul tema si è espresso anche l’ex presidente Pierluigi Marengo che, in un post, su Facebook, ha scritto: “Avete letto benissimo: nel nostro Tempio si è appena tenuto un Convegno degli Ingegneri. Tanti begli ingegneri seduti sui seggiolini pagati dai tifosi granata a discutere di edilizia scolastica”.