Torino, l'allenamento: Izzo torna in gruppo - Toro.it

L’allenamento del Torino al Filadelfia del 23 luglio 2020: Izzo ha smaltito il fastidio al ginocchio, può farcela per la Spal

La buona notizia, per Moreno Longo, è il rientro di Armando Izzo, che ora può logicamente sperare nella convocazione per la trasferta di Ferrara. Il centrale, smaltito il fastidio post trauma distorsivo al ginocchio, ha lavorato regolarmente in gruppo nell’allenamento di oggi – 23 luglio 2020 – al Filadelfia. Il resto della truppa granata è stata divisa in due: i titolari del pareggio contro il Verona hanno svolto una seduta defaticante tra palestra e piscina, mentre tutti gli altri hanno svolto una partita a campo ridotto.